В новый пакет военной помощи от США войдут противокорабельные системы, боеприпасы, в которых очень нуждаются ВСУ, и спецтехника.
Глава Пентагона Ллойд Остин в Брюсселе 15 июня озвучил полный список вооружения, которое в скором времени будет поставлено на фронт украинской армии.
Пакет военной помощи на сумму 1 миллиард долларов для Украины от США будет включать:
- 18 155-мм гаубиц;
- 36 тыс. 155-мм снарядов;
- 18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;
- дополнительные снаряды к HIMARS;
- 4 автомобиля для ремонта техники;
- 2 системы береговой охраны с ракетами "Гарпун";
- тысячи защищённых радиостанций и оптических устройств, в том числе и ночного видения.
Помощь начнёт поступать с августа, добавил Остин.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе началась встреча "Рамштайн-3". Министр обороны США Ллойд Остин призывает сосредоточить усилия для помощи защите Украины от вторжения РФ.
Он уверяет, что формат "Рамштайн" пытается удовлетворить оборонные запросы Украины.