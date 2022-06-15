Помощь начнёт поступать с августа.

В новый пакет военной помощи от США войдут противокорабельные системы, боеприпасы, в которых очень нуждаются ВСУ, и спецтехника.

Глава Пентагона Ллойд Остин в Брюсселе 15 июня озвучил полный список вооружения, которое в скором времени будет поставлено на фронт украинской армии.

Пакет военной помощи на сумму 1 миллиард долларов для Украины от США будет включать:

18 155-мм гаубиц;

36 тыс. 155-мм снарядов;

18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;

дополнительные снаряды к HIMARS;

4 автомобиля для ремонта техники;

2 системы береговой охраны с ракетами "Гарпун";

тысячи защищённых радиостанций и оптических устройств, в том числе и ночного видения.

Помощь начнёт поступать с августа, добавил Остин.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе началась встреча "Рамштайн-3". Министр обороны США Ллойд Остин призывает сосредоточить усилия для помощи защите Украины от вторжения РФ.

Он уверяет, что формат "Рамштайн" пытается удовлетворить оборонные запросы Украины.

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