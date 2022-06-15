Противокорабельные ракеты Harpoon / US Navy

В новый пакет военной помощи от США войдут противокорабельные системы, боеприпасы, в которых очень нуждаются ВСУ, и спецтехника.

Глава Пентагона Ллойд Остин в Брюсселе 15 июня озвучил полный список вооружения, которое в скором времени будет поставлено на фронт украинской армии.

Пакет военной помощи на сумму 1 миллиард долларов для Украины от США будет включать:

  • 18 155-мм гаубиц;
  • 36 тыс. 155-мм снарядов;
  • 18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;
  • дополнительные снаряды к HIMARS;
  • 4 автомобиля для ремонта техники;
  • 2 системы береговой охраны с ракетами "Гарпун";
  • тысячи защищённых радиостанций и оптических устройств, в том числе и ночного видения.

Помощь начнёт поступать с августа, добавил Остин.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе началась встреча "Рамштайн-3". Министр обороны США Ллойд Остин призывает сосредоточить усилия для помощи защите Украины от вторжения РФ.

Он уверяет, что формат "Рамштайн" пытается удовлетворить оборонные запросы Украины.

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