Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт подтвердила передачу украинским вооруженным силам трех реактивных систем залпового огня Mars II.
Об этом она рассказала во время встречи формата "Рамштайн-3" в Брюсселе.
Но, как пишет немецкая газета Spigel, вместо четырех РСЗО Берлин согласился отправить Киеву только три.
Mars II будут поступать со складов Бундесвера. Обучение украинских солдат начнется в ближайшие недели, добавила Ламбрехт.
По словам Ламбрехт, подготовка украинских военных должна начаться в июне. Затем системы могут быть доставлены в Украину в конце июля или начале августа.
Предоставленные Германией ракеты к РСЗО имеют дальность до 84 километров.
Как писал ранее Business Insider, сокращение обещанного количества Mars II связано с тем, что у Германии якобы наблюдается нехватка боеприпасов к ним.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе началась встреча "Рамштайн-3". Министр обороны США Ллойд Остин призывает сосредоточить усилия для помощи защите Украины от вторжения РФ.
Он уверяет, что формат "Рамштайн" пытается удовлетворить оборонные запросы Украины.
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