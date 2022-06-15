Правительство Германии свело к минимуму военную поддержку Украины / Фото: Бундесвер

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт подтвердила передачу украинским вооруженным силам трех реактивных систем залпового огня Mars II.

Об этом она рассказала во время встречи формата "Рамштайн-3" в Брюсселе.

Но, как пишет немецкая газета Spigel, вместо четырех РСЗО Берлин согласился отправить Киеву только три.

Mars II будут поступать со складов Бундесвера. Обучение украинских солдат начнется в ближайшие недели, добавила Ламбрехт.

По словам Ламбрехт, подготовка украинских военных должна начаться в июне. Затем системы могут быть доставлены в Украину в конце июля или начале августа.

Предоставленные Германией ракеты к РСЗО имеют дальность до 84 километров. 

Как писал ранее Business Insider, сокращение обещанного количества Mars II связано с тем, что у Германии якобы наблюдается нехватка боеприпасов к ним.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе началась встреча "Рамштайн-3". Министр обороны США Ллойд Остин призывает сосредоточить усилия для помощи защите Украины от вторжения РФ.

Он уверяет, что формат "Рамштайн" пытается удовлетворить оборонные запросы Украины.

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