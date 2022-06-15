Mars II будут поступать со складов Бундесвера.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт подтвердила передачу украинским вооруженным силам трех реактивных систем залпового огня Mars II.

Об этом она рассказала во время встречи формата "Рамштайн-3" в Брюсселе.

Но, как пишет немецкая газета Spigel, вместо четырех РСЗО Берлин согласился отправить Киеву только три.

Mars II будут поступать со складов Бундесвера. Обучение украинских солдат начнется в ближайшие недели, добавила Ламбрехт.

По словам Ламбрехт, подготовка украинских военных должна начаться в июне. Затем системы могут быть доставлены в Украину в конце июля или начале августа.

Предоставленные Германией ракеты к РСЗО имеют дальность до 84 километров.

Как писал ранее Business Insider, сокращение обещанного количества Mars II связано с тем, что у Германии якобы наблюдается нехватка боеприпасов к ним.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе началась встреча "Рамштайн-3". Министр обороны США Ллойд Остин призывает сосредоточить усилия для помощи защите Украины от вторжения РФ.

Он уверяет, что формат "Рамштайн" пытается удовлетворить оборонные запросы Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: