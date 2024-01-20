Премьер-министры двух стран готовятся к встрече в Ужгороде.

В среду, 24 января, в Ужгороде состоится встреча премьер-министров Украины и Словакии Дениса Шмыгаля и Роберта Фицо. Эту информацию изданию Denník N подтвердил глава словацкого правительства.

Он сказал, что едет на переговоры с гуманитарной помощью и намерен снова подчеркнуть, что Словакия не будет помогать Украине в военном секторе.

Фицо утверждает, что встреча "будет интересной", по его словам, украинская сторона даже отказалась от совместной пресс-конференции.

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Отмечается, что Фицо анонсировал встречу со Шмыгалем во время выступления, когда рассказывал о программе работы на следующую неделю.

Отношения Словакии и Украины - последние новости

На днях премьер-министр Словакии Роберт Фицо вместе с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном согласился относительно блокировки финансирования для Украины. Фицо вел переговоры с Орбаном в Будапеште, после которых заявил, что поддержал позицию венгерского премьера, и что даже в случае предоставления 50 миллиардов евро из бюджета ЕС в течение программы долгосрочной поддержки через два-три года - ничего не изменится.

Ранее уже замеченный за антиукраинской риторикой Фицо повторил тезисы российской пропаганды о том, что Запад, якобы, запретил Киеву заключать перемирие с Россией.

До этого президент Словакии Зузана Чапутова выступила за предоставление оружия Украине.

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