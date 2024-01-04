Выборы президента Словакии должны состояться весной 2024 года.

Спикер парламента Словакии и соратник премьера Роберта Фицо Петер Пеллегрини имеет все шансы стать новым президентом этой страны. Такие результаты показал опрос агентства SANEP, проведенный по заказу телеканала ТАЗ.

Судя по ответам респондентов, в первом туре президентских выборов Пеллегрини мог бы получить 43,9% голосов избирателей. За его основного конкурента – бывшего министра иностранных дел Словакии и экс-посла в США Ивана Корчока – проголосовали бы 32,3% опрошенных.

Во втором туре Пеллегрини мог бы обойти Корчока с разделением голосов в 58% и 42% соответственно.

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Кроме того, социологи спрогнозировали, какой может быть явка избирателей. В первом туре она составила бы 50%, во втором – 42%. Сами выборы президента Словакии должны состояться весной 2024 года.

Позиция Пеллегрини по помощи Украине

Как известно, после победы на парламентских выборах премьер Словакии Роберт Фицо выступил за прекращение поддержки Украины оружием. В свою очередь Пеллегрини придерживается несколько иной позиции. По его словам, решение о прекращении военной поддержки Украины должно повлиять только на передачу собственных вооружений, а не на их продажу.

"Я выступаю за продолжение выполнения заказов, сделанных на коммерческой основе. Если кто заказывает и платит за эти системы, то это поддержка словацкой промышленности", – отмечал Пеллегрини.

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