Она назвала это гарантией того, что агрессия РФ не продолжится в следующем году.

Президент Словакии Зузана Чапутова призвала передать Украине оружие для защиты от российской агрессии.

В микроблоге X (Twitter) она отреагировала на очередной массированный российский обстрел Украины, назвав его еще одним зверством. Чапутова отметила, что захватчики выпустили по территории Украины рекордное количество ракет и беспилотных летательных аппаратов, чтобы терроризировать мирное население.

"Лучший способ гарантировать, что агрессия Москвы не продолжится в следующем году - это предоставить Украине средства, необходимые для самозащиты", - добавила президент Словакии.

Передает ли Словакия оружие Украине?

Как сообщал УНИАН, в конце сентября на внеочередных парламентских выборах в Словакии одержала победу оппозиционная партия Smer-SD, которую возглавляет Роберт Фицо.

Впоследствии он сказал, что народ страны имеет большие проблемы, чем Украина, поэтому военная помощь оказываться не будет. В то же время в МИД Словакии дали обещание соблюдать частные контракты на поставку оружия.

Зузана Чапутова заявляла, что уважает эту позицию, однако требует понимания, что помощь Украине касается и безопасности их страны.

В ноябре стало известно, что парламент Словакии утвердил новое правительство, поддержав программу, которая предусматривает и прекращение государственной военной помощи Украине,

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