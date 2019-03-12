Ученые допустили искусственное охлаждение Земли для борьбы с глобальным потеплением

Однако, метод очень рискованный и может иметь другие пагубные последствия для экологии.

Принято считать, что попытки побороть глобальное потепление с помощью так называемой солнечной геоинженерии могут повлечь иные климатические проблемы. В частности, это может нарушить закономерности в процессах, которые приводят к осадкам и возникновения штормов в некоторых частях Земли.

Однако, новый анализ пытается развеять эти страхи, пишет The Guardian. Согласно с ним, охлаждения планеты наполовину не приведет к увеличению интенсивности тропических циклонов или ухудшения ситуации с доступом к питьевой воде, а также к возникновению экстремальных температур или дождей. Лишь некоторые части мира почувствуют усиление последствий климатических изменений на 0,4%.

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Многие климатологи предупреждали, что охлаждение Земли, но сохранение в двое большего количества углекислого газа в атмосфере, чем было до индустриальной эры, может поставить некоторые регионы под угрозу. Один из ученых, который прочитал новый анализ, сказал изданию, что он не достаточно убедителен, чтобы оправдать солнечную геоинженерию. Метод предусматривает искусственное распыление в атмосфере диоксида серы, чтобы заслонить планету от солнечного тепла и таким образом охладить ее. Однако, по его словам, это опасный способ.

Некоторые группы защитников окружающей среды отмечают, что разговоры о применении сомнительной технологии могут подорвать реальные усилия для сокращения количества углекислого газа в атмосфере от ТЭЦ и автомобилей.

Однако, соавтор нового анализа – профессор Гарвардского университета Дэвид Кейт - настаивает, что не стоит отбрасывать геоинженерию как решение окончательно.

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«Я не говорю, что мы точно знаем, что это сработает и нам нужно это сделать сейчас. Безусловно, я против развертывания таких действий немедленно. Слишком много неопределенности», - сказал он.

Однако, он добавил, что цель его анализа в том, чтобы указать на «вероятность того, что солнечная инженерная геология может действительно в значительной мере сократить климатические риски в наиболее уязвимый момент».