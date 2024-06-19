Также идентифицированы российские командиры, потенциально ответственные за это убийство.

Правоохранители установили личность украинского военного, которого российские оккупанты обезглавили в Донецкой области. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

"Относительно расследования жестокого убийства защитника Украины в Донецкой области, о котором стало известно вчера. Установлена личность погибшего. Сейчас мы не можем назвать его имени, поскольку продолжаются процедуры для окончательного подтверждения его данных", - отметил генпрокурор.

Он добавил, что также идентифицированы российские командиры, потенциально ответственные за обезглавливание украинского защитника. Сейчас осуществляется комплекс мероприятий по проверке этой информации.

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"Этот факт является еще одним подтверждением, что полное пренебрежение международным правом и общечеловеческой моралью - это государственная политика страны-террориста России. Каждый мировой лидер, который жмет руку Путину, должен осознавать, что жмет руку лицу, которое толерантно относится к варварским убийствам", - подчеркнул Костин.

Казнь украинского военного в Донецкой области - что известно

18 июня генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что в Донецкой области российские захватчики обезглавили украинского военнослужащего. По его информации, известно, что российские командиры отдали приказ не брать в плен украинских военнослужащих, а убить их с нечеловеческой жестокостью - путем обезглавливания. Генеральный прокурор призвал весь цивилизованный мир изолировать и наказать страну-агрессора за такой поступок, подчеркнув, что военные преступления, которые совершает агрессор - не единичные инциденты, а спланированная стратегия российского режима.

Костин отметил, что преступная политика РФ направлена на уничтожение украинцев.

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