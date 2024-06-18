Генпрокурор Андрей Костин призвал мир наказать и изолировать РФ после таких поступков.

В Донецкой области российские захватчики обезглавили украинского военнослужащего. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

"Новые ужасные доказательства преступной политики рф, направленной на уничтожение украинцев. Мы получили информацию, что российские командиры отдали приказ не брать в плен украинских военнослужащих, зато убить их с нечеловеческой жестокостью - путем обезглавливания. Факт обезглавливания украинского защитника зафиксирован в Донецкой области", - написал он.

По его словам, такой поступок является "ужасным варварством, которому не место в 21 веке".

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"И это очередное доказательство, что военные преступления, которые совершает агрессор - не единичные инциденты, а спланированная стратегия российского режима. Эти преступные приказы были отданы на уровне руководства батальона и роты оккупационных войск", - добавил генпрокурор Украины.

Костин призвал весь цивилизованный мир изолировать и наказать страну-агрессора за такой поступок.

Военные преступления РФ - последние новости

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что россияне совершают военные преступления в отношении украинских военнопленных. По его словам, таких случаев очень много.

"На самом деле, те случаи, казни, избиения или пытки наших военнопленных, которые становятся публичными - это маленькая часть из тех данных, которые я получаю каждый день. Очень маленькая часть. У нас очень большая проводится работа по идентификации каждого военнослужащего российской армии. Даже в этом случае, уже удалось установить этого автора видео. Это Киприн Алексей, который воюет против Украины с 2014 года", - рассказал Лубинец.

В свою очередь российский пропагандист и "военкор" Дмитрий Стешин назвал украинских военных, которые сдаются в плен, "смертниками". Он отметил, что сдаваться в плен нет смысла, ведь россияне все равно убьют.

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