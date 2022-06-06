Он озвучил свои прогнозы на ближайшую неделю.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что предстоящая неделя для Украины будет крайне тяжёлой.

Причины он озвучил в интервью с российским правозащитником Марком Фейгиным.

По его данным, российские войска продвигаются в направлении трассы Бахмут - Лисичанск, захват которой позволит оккупантам заблокировать группировку Вооруженных сил Украины в Луганской области.

"Продвигаются там. Нам не удается их остановить. Они идут медленно, но идут. И есть нехилая вероятность, что они ее перережут (...) Если сейчас закроют "котелок", то получится второй Мариуполь", - сказал Арестович, добавив, что от Изюма до Попасной сосредоточена половина российских войск в Украине, это порядка 35-40 тысяч.

Также он сообщил, что Славянск уже через неделю может быть взят в осаду, а Лиманской группировке противника скорее всего удастся захватить Святогорск.

"Уже вплотную приближается осада Славянска. А наши войска севернее Северского Донца будут либо разгромлены, либо отойдут на южный берег", - отметил советник главы ОП.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские военные сейчас не контролируют трассу Лисичанск-Бахмут, но полностью ее простреливают.

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