С большой вероятностью у россиян началась экономия ракет

У оккупантов, скорее всего, заканчиваются ракеты большой дальности, потому что они, вероятно, в целях экономии начали применять ракеты средней,

Такое мнение в эфире "Фейгин Live" выразил советник главы ОП Алексей Арестович.

По его словам, оккупанты подходят вплотную к зоне поражения украинской ПВО. Об этом свидетельствует вчерашний обстрел Одессы, после которого выяснилось, что российская армия применила ракеты Х59 с дальностью поражения меньше 300 км.

"Вчера был пуск ракет по Одессе и большинство из них сбили. Но одна прилетела. И когда разобрались, выяснилось, что это - Х59. Эти ракеты характерны тем, что у них максимальная дальность поражения меньше 300 км, это авиационные ракеты средней дальности. И это вызывает вопрос - либо они испытывают их, хотя они 1975-1979 гг. производства… Либо у них заканчиваются ракеты другого класса, дальние ракеты, и они вынуждены применять эти. А эти опасны тем, что приходится подходить вплотную к границе работы нашей ПВО. С большой вероятностью у них началась экономия ракет", - отметил Арестович.

Как писал УНИАН, утром субботы самолеты стратегической авиации России нанесли ракетный удар по одному из районов Одесской области.

Противник попал крылатой ракетой в сельскохозяйственное предприятие, по предварительным данным, пострадали два человека.

Вечером пятницы одну вражескую ракету сбили над морем, еще три в Николаевской области.

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