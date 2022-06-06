Российские войска подтянули резервы, чтобы захватить контроль над трассой.

Российские военные на сегодня не контролируют трассу Лисичанск-Бахмут, но полностью ее простреливают.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай во время всеукраинского телемарафона.

"Давно уже не пользуемся этой трассе, пользуемся другими возможностями поставлять гуманитарные грузы и эвакуировать людей из Лисичанска. Эта трасса не контролируется россиянами на сегодня, но полностью простреливается. Количество техники и людей у них огромное. Они подтянули просто невероятное количество резервов, а вот смогут ли они контролировать трассу - это покажет время", - сказал он.

Также он добавил, что на сегодня в Северодонецке остается где-то 15 тысяч человек, но выехать оттуда невозможно, потому что бои ведутся непосредственно в городе. В Лисичанске находится чуть более 15 тысяч человек, эвакуация жителей города продолжается.

Как сообщал УНИАН, в Северодонецке Луганской области ведутся боевые действия за установление полного контроля над городом.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что генералу Александру Дворникову, который командует русскими войсками в Украине, дали указание по захвату города Северодонецк. Он должен справиться с этой задачей до 10 июня или хотя бы установить контроль над трассой Бахмут-Лисичанск к указанному сроку.

В субботу российские оккупанты нанесли ракетные удары по Бахмуту, Краматорску, Константиновке и Лисичанску.

Также на Бахмутском направлении враг применял минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня по районам населенных пунктов Торецьк, Нью-Йорк, Врубівка, Покровское. Нанес авиационные удары вертолетами Ка-52 неподалеку Берестового и Клинового.

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