Сносом поврежденных домов российские военные преступники пытаются скрыть последствия бомбардировки города российскими самолетами.

В оккупированном Мариуполе армия РФ начала сносить здания в историческом центре города для того, чтобы скрыть последствия своих бомбардировок, сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

"Оккупанты добрались до исторического центра Мариуполя, проспект Мира, 85 – снос дома. Очередное сокрытие последствий бомбардировки российскими самолетами. Так история Мариуполя времен после Второй мировой превращается в мусор", – отметил Андрющенко.

Он добавил, что Мариуполь превращен в город, который уже по фото и видео не узнают даже местные.

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"Город, который остался живым только в горожанах, и абсолютно мертвым в архитектуре и реальности", – написал советник городского головы.

Российская оккупация Мариуполя - что известно

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля город Мариуполь на Донетчине еще долгое время удерживали украинские военные. Будучи не в состоянии захватить город наземными войсками русские активно применяли авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов. После таких действий российских террористов в городе не осталось практически ни одного неповрежденного дома.

Не брезговали россияне и бомбардировками мест, где прятались гражданские. В частности, оккупанты сбросили авиабомбу на драматический театр в Мариуполе, где в то время в подвалах прятались тысячи мирных жителей; обломками завалило вход в бомбоубежище, сотни людей погибли.

30 июня международная организация Amnesty International обнародовала доклад, в котором было указано, что российские оккупанты целенаправленно нанесли авиаудар по драмтеатру в Мариуполе.

Мариуполь оказался в полной оккупации лишь после того, как украинские воины вышли с территории завода "Азовсталь" - последнего очага сопротивления российскому агрессору. Кроме военных, в подвалах завода прятались и мирные жители, которые нашли там убежище от российских обстрелов.

После захвата города оккупанты начали сносить поврежденные дома. Позже Петр Андрющенко сообщил, что для горожан без жилья захватчики строят бетонные квартиры со щелями и без отопления. 15 ноября глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко предупредил, что для жителей захваченного города зима будет крайне сложной: без тепла, водоснабжения и электричества.

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