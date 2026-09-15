Украине грозит масштабное сокращение расходов из-за задержки западной помощи, - премьер

Корецкий оценивает финансовое положение как "близкое к критическому".

Украина вынуждена масштабно сокращать расходы действующего бюджета, если законодатели не примут непопулярные меры, необходимые для получения миллиардов долларов западной помощи до наступления зимы. Об этом заявляет премьер-министр Сергей Корецкий, пишет Bloomberg.

Длительная, продолжающаяся несколько месяцев затяжка в парламенте уже привела к задержке поступления около 4 млрд долларов помощи от Европейского Союза, которая должна была поступить в третьем квартале, считает премьер. Состояние государственных финансов Украины он оценил как "близкое к критическому".

Сопротивление законодателей поддержке реформ, которых требуют ЕС и Международный валютный фонд (два крупнейших донора Украины), возник на фоне признания Киевом того факта, что в этом году страна сталкивается с дополнительным дефицитом оборонного бюджета в размере 27 миллиардов долларов из-за роста расходов на войну.

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Корецкий отметил, что Украине сейчас часто приходится использовать дорогостоящие ракеты для сбивания усовершенствованных российских беспилотников. По его словам, это одна из причин, по которой расходы на войну, продолжающуюся уже пятый год, продолжают расти.

В то же время Корецкий призвал международных партнеров уменьшить неопределенность в отношении финансирования путем принятия средне- и долгосрочных финансовых обязательств перед Украиной. Он также выступил в защиту предложенного налога на добавленную стоимость для дешевых иностранных посылок.

Введение НДС на посылки

Иностранные доноры Киева требуют принять меры по сокращению теневой экономики, увеличению налоговых поступлений и приведению законодательства страны в соответствие с нормами ЕС.

Наиболее спорное требование касается введения налога на добавленную стоимость (НДС) на дешевые зарубежные посылки, которые в настоящее время освобождены от таких сборов. Критики утверждают, что это практически не повлияет на рост налоговых поступлений, но увеличит финансовое бремя для украинцев, многие из которых зависят от таких посылок.

Корецкий отстаивает введение налога, отмечая, что действующий порядок предоставляет иностранным производителям несправедливое преимущество. Правительство вновь внесло законопроект о посылках в Верховную Раду, призывая законодателей принять его как можно скорее. В качестве альтернативы премьер назвал сокращение расходов до минимума.

Дефицит бюджета Украины - главные новости

Напомним, ранее The New York Times писала, что Украине нужно еще $27 миллиардов, но в ЕС не понимают, почему возник дефицит. Президент Владимир Зеленский отдельно обратился к ЕС с просьбой ускорить выплату части средств из кредитного пакета блока на сумму 90 миллиардов евро, предусмотренного на следующий год. Такое заявление вызвало вопросы со стороны западных союзников.

Глава правительства Сергей Корецкий уже заявил о введении жесткого режима экономии бюджетных средств. Кабмин планирует сэкономить 70 миллиардов гривен и направить их на финансирование Сил обороны.

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