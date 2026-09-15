Пограничные пункты пропуска будут приостанавливать работу во время российских атак, - ГПСУ

Главный приоритет - сохранение жизни людей.

Пропускные операции на пограничных пунктах пропуска на границе Украины с другими государствами во время воздушных тревог будут приостанавливаться. Об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил в эфире телеканала "Новини.LIVE".

Как отметил пресс-секретарь, единственный алгоритм действий пограничников – сохранить жизнь и здоровье людей.

"Если звучит воздушная тревога, и это касается не только Одесской области или границы с Молдовой, это касается всех регионов Украины – и Волыни, Львовщины, Черновицкой области и Закарпатской области – пункты пропуска временно приостанавливают работу", – подчеркнул Демченко.

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Соответственно, по его словам, Украина не может пренебрегать жизнями и здоровьем людей.

На различных уровнях были проработаны алгоритмы действий независимо от уровня тревоги – желтого или красного. Таким образом, в зависимости от того, какие летательные аппараты запускает враг, где они находятся и в каком направлении движутся, – пункты пропуска временно приостанавливают пропускные операции. В таких обстоятельствах люди максимально быстро расходятся с пункта пропуска, чтобы не допустить скопления людей. В тех местах, где есть возможность обеспечить безопасность людей в укрытиях, – все это делается.

Демченко добавил, что российские атаки по Одесской области свидетельствуют о том, что враг наносит удары не только по пунктам пропуска, но и может наносить удары по территории, прилегающей к границе.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, 9 сентября международный пункт пропуска автомобильного сообщения "Старокозаче", расположенный на границе с Молдовой, на момент атаки приостановил пропускные операции, но в результате атаки погибли люди, находившиеся на прилегающей территории.

"Это – мирные жители, находившиеся неподалеку от пункта пропуска, поскольку на момент атаки пограничный наряд в пункте пропуска приостановил пропускные операции. Люди, находившиеся в пункте пропуска, были распределены за его пределами, чтобы избежать скопления...", – отметил Демченко.

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