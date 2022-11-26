Двух раненых оперативно госпитализировали.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области подорвалась машина с российскими оккупантами. Погиб военный "чиновник", находившийся за рулем.

Как сообщает Мариупольское сопротивление в Telegram и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, автомобиль ввтомобиль ВАЗ белого цвета, перекрашенный в болотный камуфляж, подорвался 24 ноября на дороге возле ул. Громовой, 63 вблизи оккупационной администрации. За рулем находился военный "чиновник" - россиянин среди вновь прибывших.

Еще двое россиян, находившихся в автомобиле, получили ранения. Одного раненого с ожогами высокой степени отправили в донецкий госпиталь, второй - получил перелом руки, черепно-мозговую травму и находится в Мариупольской больнице №2.

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По данным Андрющенко, "водитель не выжил". Он также опубликовал несколько кадров с места происшествия.

Ситуация в Мариуполе: что известно

21 ноября советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о движении колонны российской техники через оккупированный город. Российские оккупанты начали перебрасывать технику и военных, прибывших из Херсонщины, в направлении Запорожья.

Кроме того во временно захваченном российскими оккупантами Мариуполе по указанию главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина начнется волна "зачисток" из-за коллективной жалобы в отношении жилья на имя депутата Госдумы РФ, куратора оккупации города Дмитрия Саблина.

Ранее сообщалось, что бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует, что после освобождения Херсона от оккупантов украинские военные могут уже этой зимой деоккупировать Мариуполь и Мелитополь.

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