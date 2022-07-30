Министр сообщил о хороших новостях после переговоров с главой Пентагона.

Министр обороны Алексей Резников заявил о "хороших новостях" по итогам переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом он написал в Twitter.

Украинский министр обороны заявил, что постоянно поддерживает диалог с американским коллегой. Несколько часов назад состоялись очередные переговоры сторон. Резников и Остин обсудили последние события.

"Я рад, что министр обороны США Ллойд Остин вернулся с хорошими новостями. Скоро мы получим средства укрепления нашей обороноспособности", - заявил Резников.

Сейчас министр ограничился только анонсом без деталей.

Как сообщал УНИАН, 22 июля стало известно, что США предоставляют Украине дополнительный пакет военной помощи стоимостью 270 млн долларов, в рамках которого ВСУ получат 4 HIMARS и боеприпасы к ним, 36 тыс. снарядов к артиллерии, протитанкове вооружения, 580 дронов Phoenix Ghost.

Вероятно, речь идет о дополнительном поставки вооружения на фоне массового убийства пленных защитников "Азовстали" в Еленовке и "слива" роликов пыток украинских военных.

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