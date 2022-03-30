Стало известно о настроениях украинцев, вынужденных покинуть свою страну из-за боевых действий.

Доктор психологических наук Маринна Ткалич рассказала об изменениях украинском обществе после начала войны, а также о настроениях украинцев, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

О данных нового исследования группы "Рейтинг" Ткалич сообщила в интервью Новому времени.

Так, по данным социологов, 93% опрошенных украинцев намерены вернуться домой из тех стран, куда иммигрировали, как только закончится война, включая молодежь, которая традиционно считается более мобильной.

Лишь 4% уехавших сегодня планируют оставаться в местах эмиграции.

"Мы объясняем эту позицию выбором без выбора. Когда твое переселение вынуждено, желание оставаться возникает не так охотно. Конечно, все это может измениться, если война затянется", — объяснила Ткалич.

Сейчас почти 90% украинцев поддерживают украинскую власть и ее действия. Вырос также и рейтинг доверия к ВСУ.

"В январе уверенность в том, что ВСУ могут дать отпор российской армии и в том, что Украина в принципе может выстоять, была менее 50%. Сейчас, если взять тех, кто абсолютно уверен и почти уверен, это 92% опрашиваемых. С каждым днем войны эта уверенность растет и выросла почти втрое с января", — рассказала ученая.

Напомним, по данным ООН, из Украины уже выехали 4 миллиона беженцев. Почти половина из них - дети.

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