Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди прибыл в Украину для обсуждения путей дальнейшей поддержки украинцев.

Из Украины за пять недель полномасштабной войны выехали 4 млн беженцев.

Об этом верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил в Twitter.

"Беженцев из Украины теперь 4 миллиона, через 5 недель после начала российского нападения", - написал Гранди.

При этом он сообщил, что сегодня прибыл в Украину.

Как отметил Гранди, во Львове он обсудит с представителями украинской власти, ООН и другими партнерами пути увеличения поддержки пострадавших и перемещенных людей.

Как сообщал УНИАН, 29 марта президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны России против Украины более 10 млн украинцев покинули свои дома из-за боевых действий.

По данным ЮНИСЕФ, за месяц войны в Украине пришлось переместить 4,3 млн детей (всего в стране насчитывается 7,5 млн детей), 1,8 млн из них выехали за границу. Погибли 145 детей, 222 ребенка ранены.

26 марта президент Польши Анджей Дуда сообщил, что по состоянию на это время Польша уже приняла 2,3 млн украинских беженцев и обеспечивает их всем необходимым.

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