Корабельные группировки врага переформатируются, в Крыму разворачиваются дополнительные дивизионы противовоздушной обороны.

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Пивдень" Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты пытаются закрепиться в Херсонской области.

Об этом она сказала на брифинге.

"Ситуация на южном фронте, в частности на линии соприкосновения, стабильно напряженная. Враг длительное время держит свои позиции незыблемыми и укрепляет дополнительный рубеж обороны. Это свидетельствует о том, что они пытаются закрепиться и зафиксировать себя на Херсонщине", - отметила Гуменюк.

Она добавила, что за прошедшие сутки оккупанты начали осуществлять попытки выдвижения разведывательных групп, в том числе с применением формы Вооруженных сил Украины, пытаясь ввести в заблуждение подразделения украинских войск.

"Но каждая такая атака была отбита. И враг, понеся потери, ретировался на свои позиции в обратном направлении", - отметила руководитель пресс-центра.

Относительно ситуации вокруг Приднестровья, Гуменюк отметила, что госграница Украины надежно защищена и укреплена.

"А в самом Приднестровье уже, грубо говоря, наигрались в эту угрозу и даже сами себе снизили уровень обеспокоенности... с "красного" до "желтого", - сказала она.

Кроме того, руководитель пресс-центра подчеркнула, что Одесса остается среди приоритетов оккупантов.

"Корабельные группировки врага переформатируются, усиливаются. Перевозят грузы, пытаются обустроить определенные позиции, в том числе и на острове Змеиный. В Крыму разворачиваются дополнительные дивизионы противовоздушной обороны, поскольку враг уже осознает, что поражения его кораблей - это не химера, это абсолютно возможно", - отметила Гуменюк.

Так, в акватории северо-западной части Черного моря находятся ракетные корабли, которые несут угрозу для всей Украины. "Нами также было зафиксировано несколько пусков ракет именно с моря, в разные регионы Украины", - сказала руководитель пресс-центра.

Она отметила, что Силы обороны сдерживают вражеские войска на николаевско-херсонских рубежах и не дают оккупантам продвигаться в сторону Николаева.

"Сухопутный сценарий у нас под контролем. Морской сценарий мы отслеживаем и готовим определенные моменты для врагов. Воздушный сценарий, к сожалению, остается таким, что мы в ожидании соответствующего вооружения, которое позволит нам лучше защитить наше небо. Хотя противовоздушная оборона Одессы достаточно сильно травмирует врага", - сказала Гуменюк.

Война в Украине: обновленные данные

Враг продолжает наступление на востоке, сконцентрировав усилия на захвате Северодонецка и Лисичанска. Таким образом россияне хотят окружить украинские силы.

По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, ради этого враг стянул силы с других направлений, обнажив свои позиции в Мариуполе, под Харьковом и на Донбассе.

Интенсивность боев вокруг Северодонецка должна уменьшиться к концу недели, считает Гайдай.

Кроме того, РФ продолжает наносить ракетные удары по другим украинским городам, приводя к жертвам среди гражданского населения.

Редакция NYT, в свою очередь, предполагает, что в случае провала наступления РФ "война может зайти в тупик". По мнению журналистов, чем дальше продвигаются россияне - тем уязвимее они становятся для украинских контратак. Сейчас армия РФ может, разве, похвастаться тактическими успехами в некоторых местах.

В боях с оккупантами ВСУ ликвидировали уже 29 450 врагов и уничтожили тысячи единиц техники противника.

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