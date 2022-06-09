Во время авиапрорыва к заводу "Азовсталь" в Мариуполе Вооруженные силы потеряли по меньшей мере три вертолета, с помощью которых пытались доставить медикаменты и боеприпасы.
Об этом говорится в материале издания "Украинская правда" со ссылкой на информированные источники.
Поскольку в то время Мариуполь был окружен российскими оккупантами, оставался лишь вариант доставки медикаментов и всего необходимого с воздуха. Для полетов задействовали армейские вертолеты Ми-8.
Как утверждает УП, всего было 7 вертолетных миссий к "Азовстали". Вертолеты поднимали в воздух ночью, они летели на малых высотах и по маршрутам для обхода ПВО.
Журналисты узнали, что во время таких миссий Украина потеряла три вертолета: на пятом полете вертолет сбили, когда группа возвращалась из Мариуполя.
"На седьмом заходе так же на обратном пути одна вертушка загорелась и упала на оккупированной территории. Тогда из Днепра подняли другой вертолет, спасательный, чтобы вытащить выживших. Но его уже ждала засада, и из ПЗРК этот вертолет сбили. Так они там теперь и лежат оба, как в кино – друг возле друга", - говорится в материале.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые рассказал, как украинские летчики пытались долететь до "Азовстали" для помощи военным. Это происходило при отсутствии воздушных коридоров, при работе мощной противовоздушной обороны оккупантов.