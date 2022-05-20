Летчики доставляли бойцам лекарства, продукты, воду, забирали тела, раненых.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые рассказал, как украинские летчики пытались долететь до "Азовстали" для помощи военным.

Об этом глава государства рассказал в интервью по случаю трехлетия инаугурации на посту президента. Это происходило в отсутствие воздушных коридоров к "Азовстали", при работе мощной противовоздушной обороны оккупантов.

"Абсолютно героические люди (защитники Мариуполя – ред.). Не забывая, что там все: и Нацгвардия, и 400 пограничников. Много было раненых, погибли, но 400 там находились. Также десантники, полицейские, даже работники Службы безопасности Украины, медики, военные медики, обычные люди, местные люди. Там большое количество героических людей. Поэтому я сейчас говорю о том, что все эти люди абсолютно героические. Как это происходило, что здесь происходило – это один вопрос. Они защищали Мариуполь", - рассказал Зеленский.

Во время обороны Мариуполя погибло много украинских летчиков.

"Очень большое количество людей погибло - наших летчиков. К сожалению, погибли. Также абсолютно героические люди, которые знали, что сложно. Знали, что долететь почти невозможно. Долететь до "Азовстали" и привезти им лекарства, пищевые продукты, воду, забрать тела, раненых. Все это происходило. Много вещей происходило, которые никто официально не мог комментировать. Почему? Потому что воздушных коридоров к "Азовстали" не было из–за их мощной ПВО", - рассказал президент.

Он подчеркнул, что Украина "не просто так" призвала мир помочь закрыть небо над своей территорией.

"Это же не просто так все эти разговоры. Это же не то, что мы боимся самолетов, хотя они опасны. Но мы с вами видели – они (оккупанты – ред.) также боялись лететь, потому что теряли. Вопрос был не только в самолетах. Вопрос был в их ПВО, в их ракетах, во многом. Поэтому ты не можешь просто подойти к Мариуполю. Просто не можешь. Там большое количество недель летчики на вертолетах, зная, что 90% – они не возвращаются. Представьте себе, что делали эти люди. Они летели туда. Мы потеряли много летчиков", – подчеркнул Зеленский.

17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена.

18 мая советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что процесс эвакуации защитников "Азовстали" продолжается и он сложный.

Сегодня, 20 мая, командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко в видеообращении выразил надежду, что погибших героев из "Азовстали" в ближайшее время удастся похоронить с почестями.

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