Ликвидирован российский Су- 34, цена которого на экспорт составляет десятки миллионов долларов, отметил эксперт.

В центре внимания оказался российский Су-34 - самолет, который сгорел в Челябинске. Бывший сотрудник Службы безопасности Украины - военный эксперт Иван Ступак сказал, что после инцидента для украинцев есть плюс - "их меньше стало, меньше теперь будут летать в Украину, меньше бомбить".

Аналитик в эфире Radio NV отметил, что в России, по официальным сведениям, всего изготовили 143 таких бомбардировщика. "Экспортная стоимость (разумеется, экспортная и внутренняя стоимость - это разные цены) под 50 миллионов долларов. Вот такую стоимость этих воздушных судов называют источники", - заявил собеседник.

По его словам, если уничтожение Су-34 действительно дело рук Главного управления разведки Минобороны Украин, - "то это респект, уважение, молодцы, смогли дотянуться". "Это не близкая к Украине территория, далековато смогли дотянуться…", - подчеркнул экс-сотрудник спецслужбы.

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Российский Челябинск в центре внимания - на аэродроме сожжен Су-34

4 января СМИ узнали, что на челябинском аэродроме "Шагол" сгорел российский бомбардировщик Су-34. Журналисты писали, что ликвидация вражеского борта - спецоперацию на территории РФ, которую организовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Позже в ГУР МО показали видео, на котором запечатлено, как горит вражеский борт. В разведке подчеркнули, что "причины возгорания самолета уточняются". Напомним, в конце декабря украинские воины во время одной спецоперации уничтожили три Су-34 противника.

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