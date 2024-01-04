Самолет входил в состав авиационного полка 21-й смешанной авиадивизии Воздушно-космических войск вооруженных сил РФ, отметили в ГУР.

В ночь на 4 января 2024 года тактический бомбардировщик Су-34 в России сгорел на аэродроме "Шагол" в городе Челябинск.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины и показало видео с места чрезвычайного происшествия. Отмечается, что боевой самолет входил в состав авиационного полка 21-й смешанной авиадивизии Воздушно-космических войск российской армии.

"Причины возгорания самолета уточняются", - заявили в разведке.

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О том, что в РФ сгорел Су-34, сообщили СМИ, отметив, что спецоперацию на территории страны организовало Главное управление разведки Украины. "Шагол" - военный аэродром, расположенный к северо-западу от города Челябинск. Там базируется 108-й тренировочный авиаполк Челябинского авиационного училища и 2-й смешанный авиаполк 21-й смешанной авиадивизии ВКС ВС РФ.

Ранее в течение трех дней ВСУ сбили четыре российских Су-34, которые считаются лучшими истребителями-бомбардировщиками ВВС РФ. Это единственный тип самолетов в российском арсенале, которые могут обнаруживать и атаковать цели в кратчайшие сроки. Военно-воздушные силы РФ "почти наверняка стремятся минимизировать дальнейшие потери этих дорогих и сложных самолетов".

Эксперты отмечают, что уничтожение четырех российских бомбардировщиков Су-34 и еще одного многофункционального истребителя Су-30 РФ - болезненные потери и шок для россиян.

За прошлый год российские военные получили 24 боевых самолета и четыре учебно-боевых. Если детализировать по типам, то картина всего за 2023 год будет выглядеть так: шесть самолетов Су-34М; 10 самолетов Су-35С; четыре Су-57; четыре Су-30СМ; четыре учебно-боевые Як-130.

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