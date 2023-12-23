Украинские военные уничтожили три российских истребителя Су-34 во время блестящей операции Сил обороны.
Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Армия ТВ" и "Украинское радио", обнаглевшие оккупанты пытались подлететь ближе для нанесения ударов по бойцам ВСУ, однако украинские защитники застали тех врасплох и провели молниеносную и изящную операцию.
"Россияне обнаглели, подлетели ближе, пытались ударить управляемыми авиабомбами на большую глубину обороны наших войск. они рискнули неудачно. Надеемся, таких рисков оккупанты будут делать больше", - сказал он.
Игнат пояснил, что 500-кг КАБы могут лететь 20-25 км, однако "когда хочется и руки чешутся нанести удар, то надо подлететь ближе".
По его словам, подобное сбитие самолетов оккупантов ранее было у острова Змеиный, а также над российской Брянской областью. Как добавил спикер, "их ничему не научила Брянская история, Одесские истории, где были тоже перехвачены и "Су-24", и "Су-35""
"Сразу три "жирных" цели украинские военные уничтожали в начале российской агрессии, когда враг вел себя нагло, залетая фактически над украинскими городами", - отметил Игнат.
Он считает, что сбитие 3 бортов врага стало "топ событием", и после этого россияне трижды подумают, стоит ли подлетать к украинским границам.
Сбитие российских Су-34 - детали
22 декабря в полдень на южном направлении российские захватчики потеряли три истребителя-бомбардировщика Су-34.
Авиаэксперт Валерий Романенко оценил "блестяще спланированную операцию". По его мнению, уничтожили вражеские самолеты удалось благодаря системе ПВО Patriot, которая "по аэродинамическим целям работает на дальности 160 километров".