На каждом блокпосту оккупанты заставляют полностью выгружать все вещи из автобуса, что значительно замедляет движение и скорость эвакуации.

Возле Васильевки оккупанты вторые сутки удерживают колонну эвакуационных автобусов, поскольку не хотят пропускать мужчин.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Эвакуация. Фактически вторые сутки колонна автобусов из Бердянска стоит в направлении Запорожья возле Васильевки. Причина - оккупанты не хотят пропускать мужчин любого возраста, а женщины не согласны покидать своих мужей", - рассказал он.

По словам Андрющенко, уже несколько дней издевательство на эвакуированными растет, потому что на каждом блокпосту оккупанты заставляют полностью выгружать все вещи из автобуса, что значительно замедляет движение и скорость эвакуации.

"Сейчас все работают над решением вопроса о прохождении колонны", - добавил советник.

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