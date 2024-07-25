Если российские войска смогут еще продвинуться на 13,5 км, то достигнут опорных пунктов-побратимов, которые функционируют как своего рода ворота в Днепровскую область.

В апреле РФ воспользовалась хаосом перегруппировки Сил обороны возле Авдеевки и атаковали. Прорывая позиции 115-й механизированной бригады ВСУ, которая недавно заняла позиции в Очеретино, 30-я мотострелковая бригада россиян быстро продвинулась на запад. Вражеское подкрепление устремились в эту брешь и закрепило территориальные достижения.

Как пишет Forbes, сейчас ситуация повторяется на этом же участке фронта. За последнюю неделю оккупационные силы смогли продвинуться на 6,5 км к западу от Очеретино. Известный украинский военный корреспондент Юрий Бутусов назвал ситуацию "критически сложной".

Отмечается, что у России все еще больше людей и тяжелой техники, чем у Украины, что позволяет агрессору выдерживать большие потери, чем украинцы могут принять. Поэтому, несмотря на ежедневные потери в тысячи солдат, РФ продолжает атаковать и пытаться прорваться.

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На руку врагу играет и путаница среди украинских командиров. Российский прорыв вокруг Очеретино в апреле вывел украинцев из равновесия.

"Российское командование атакует... те бригады, которые имеют самое слабое управление и организацию. То есть враг ищет не самые уязвимые рубежи обороны, а наиболее уязвимые подразделения", - пояснил Бутусов, якобы намекая на 110-ю механизированную бригаду и 111-ю бригаду территориальной обороны.

По его словам, в худшем случае украинские войска к западу от Авдеевки полностью сбиты с толку. Экипажи беспилотников и войска радиоэлектронной борьбы "распылены и неорганизованы".

"Худший сценарий для украинцев достаточно ужасен. Если российские войска - включая 433-й, 506-й и 1195-й мотострелковые полки - смогут продвинуться еще на 14,4 км на запад, они достигнут Мирнограда и Покровска, опорных пунктов-побратимов, которые функционируют как своего рода ворота в Днепровскую область, которая до сих пор оставалась под контролем Украины", - предупреждают в издании.

Украинский центр оборонных стратегий подсчитал 27 попыток российских войск проникнуть на нестабильную украинскую линию к востоку от Покровска в понедельник. Двадцать две атаки не удались, но это означает, что пять из них достигли успеха.

"Не могу сказать, что украинское командование не видит и не понимает критической ситуации. Много чего происходит, никто из командиров не сидит, сложа руки", - добавил обеспокоенный Бутусов.

По его мнению, помогло бы, если бы украинские РЭБ на этом направлении прекратили глушить дружественные силы. Военкор отметил, что собственно глушение уничтожает значительное количество БПЛА ВСУ.

Ситуация возле Очеретино

Еще в мае Генштаб писал, что войска РФ пытаются вклиниться в оборону ВСУ у Очеретино.

Недавно стало известно о захвате Прогресса в Донецкой области. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, что Прогресс - это село, которое замыкает между собой левый берег реки Волчья и Карловское водохранилище с выходом на Карловку - Нетайлово. Он уточнил, что это такая ось, по которой россияне пытались после захвата Авдеевки создать в перспективе себе буфер безопасности, полностью к югу от трассы Т0511.

"Это трасса, которая идет от Авдеевки через Очеретино и фактически на Покровск. Создавая именно такой буфер безопасности, южный фланг, фас, назовем его так, они имеют возможность держать, во-первых, оборону пользуясь естественной преградой - это река Волчья и Карловское водохранилище. Во-вторых, могут сконцентрировать свои силы и средства", - сказал Коваленко.

25 июля Bild написал, что оккупанты захватили плацдарм вокруг Очеретино. Российская армия вторжения захватила последний оплот украинских войск возле Очеретино - Новоселовку Первую. Бой за стратегическое поселение длился всего две недели. Ожидается, что теперь в этом направлении украинские войска отойдут за реку Волчья.

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