Один из сценариев предполагает, что воинам придется с боем пробиваться на запад.

Потенциально сотни украинских военнослужащих окружены возле села Прогресс на востоке Украины. В настоящее время "приказа на вывод нет", сообщила ранее украинская аналитическая группа Deep State. Но этот приказ может поступить скоро, так как политика главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, по его словам, заключается в том, что его войска никогда не должны сражаться до последнего человека, пишет Forbes.

Отмечается, что окруженным украинских воинам придется или с боем пробиваться на запад, или ждать, пока другие бригады пробьются на восток.

"В последние дни на поле боя к западу от руин Авдеевки появились зловещие знаки. За неделю группа российских мотострелковых полков прошла 6,5 километров на запад… Двигаясь к Прогрессу, российское соединение разделилось на две части и окружило два батальона 31-й механизированной бригады украинской армии", - говорится в публикации. Видео дня

В издании сделали предположение, что причиной сложившейся ситуации являются "общесекторальные проблемы с украинским командованием". Ранее сообщалось, что оперативно-тактическая ситуация на этом участке фронта стала критической из-за хаотичного отхода одной из пехотных бригад (110-ю механизированная бригада или 111-ю бригада территориальной обороны).

"Ни для кого не секрет, как выживают окруженные украинские батальоны. Российские и украинские силы регулярно снабжают изолированные войска тяжелыми дронами, сбрасывающими пакеты с продовольствием, водой и боеприпасами. Но доставка дронов не может бесконечно кормить и поить сотни людей, заменять ракеты и другие тяжелые боеприпасы или доставлять раненых в безопасное место. Батальонам, отрезанным под Прогрессом, придется с боем пробиваться на запад или ждать, пока бригады пробьются на восток", - говорится в публикации.

Бои за село Прогресс - что сообщалось ранее

Как сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица", Силы обороны Украины принимают меры с целью выбить российских захватчиков из района села Прогресс в Донецкой области. Отмечалось, что в целом ситуация на Покровском направлении в полосе ответственности, где ведут оборонительные бои подразделения 31-й отдельной механизированной бригады, напряженная и сложная.

До этого в DeepState заявили, что российские оккупационные войска захватили село Прогресс - врагу удалось быстро переломить ход битвы.

Вас также могут заинтересовать новости: