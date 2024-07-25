Оккупанты захватили плацдарм вокруг Очеретино, - Bild

Пало последнее село, за которое шли бои в течение двух недель.

Оккупанты завершили захват плацдарма вокруг Очеретино и захватили село Новоселовка Первая.

Как пишет Bild, в конце апреля российские войска совершили прорыв на северо-запад от Авдеевки, пройдя 3 км вглубь позиций ВСУ до поселка Очеретино. С тех пор они расширяли образовавшийся плацдарм, захватывая окружающие села. Теперь пало последнее из них - село Новоселовка Первая.

Далее на запад простирается несколько километров полей, которые могут стать для оккупантов оперативным пространством.

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"Российская армия вторжения захватила последний оплот украинских войск возле Очеретино - Новоселовку Первую. Бой за стратегическое поселение длился всего две недели. Ожидается, что теперь в этом направлении украинские войска отойдут за реку Волчья. Российские войска сейчас в 22 км к востоку от Покровска. В начале года это были 38 км", - пишет аналитик издания Юлиан Рёпке.

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Офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявил, что у российских оккупантов есть небольшие продвижения на Покровском направлении, но оперативных успехов нет. Ситуация оценивается как напряженно-контролируемая несмотря на то, что враг все-таки активно, непрерывно пытается штурмовать позиции украинских защитников.

Оккупанты не имеют возможности для оперативного продвижения с протяженностью фронта в 940 километров, однако на некоторых ключевых направлениях ему удается осуществлять тактическое "проедание", сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

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