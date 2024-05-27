Раскрыты новые потери оккупантов на двух направлениях.

За последние сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений с российскими оккупационными войсками. Горячее всего на Купянском и Покровском направлениях, где произошло более половины всех боев.

Как сообщается в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, россияне пытаются использовать преимущество в живой силе и технике, а также поддержку с воздуха. Украинские воины дают бой, а на отдельных направлениях идут в результативные штурмы.

Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия поразили 16 районов сосредоточения живой силы оккупантов. В то же время россияне нанесли по территории Украины четыре ракетных удара и 46 авиаударов КАБами, а также применили 311 дронов-камикадзе. Украинские позиции и населенные пункты обстреляли более 2600 раз.

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На Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений. Защитники отбили 10 атак в районах сел Липцы и Терновая, продолжаются бои в районах Волчанска и Старицы. Ситуация контролируемая, потерь позиций не допустили.

Отмечается, что здесь войска РФ потеряли 118 человек погибшими и ранеными, уничтожено два танка, семь БПЛА, восемь автомобилей, четыре единицы спецтехники и восемь российских укрытий. Также повреждены четыре артсистемы и три автомобиля.

На Купянском направлении захватчики 22 раза пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Боевые действия шли в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Новоегоровка, Дружелюбовка, Грековка и Невское. Продолжаются бои вблизи Петропавловки, Берестового и Новоегоровки.

Здесь оккупанты потеряли 69 своих солдат, средство противовоздушной обороны и две пушки. Еще одна артсистема повреждена.

На Лиманском направлении ВСУ отбили три попытки РФ продвинуться вперед. Продолжается бой в районе Тернов. На Краматорском направлении атаку отбили возле Ивановки. Еще одно боевое столкновение продолжается в районе Андреевки. Ситуация контролируется нашими подразделениями.

На Покровском направлении оккупационные войска продолжили попытки вклиниться в украинскую оборону из района населенного пункта Очеретино, там продолжаются четыре атаки. Также идут бои возле Сокола и Уманского.

"Всего на направлении произошло 31 боевое столкновение. На отдельных участках враг имел частичный успех. Наши защитники принимают активные меры для стабилизации ситуации. На остальных направлениях существенных изменений ситуация не претерпела", - добавили в Генштабе.

Ситуация на фронте: последние новости

Напомним, вчера утром российское министерство обороны заявило о "взятии" поселка Берестово на Харьковщине. Аналитики DeepState опровергли это, по их данным, там все еще продолжаются бои.

Вечером они также сообщали о высокой активности оккупантов в районе Очеретино. По их данным, войска РФ имели частичный успех в направлении Сокола и у Новоалександровки.

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