В частности, враг продвинулся в Красногоровке.

Российские оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться вглубь украинской территории.

Враг оккупировал Прогресс Донецкой области. Об этом сообщает проект DeepState. Отмечается, что противник продвинулся в нескольких населенных пунктах.

"Враг оккупировал Прогресс и продвинулся в Красногоровке (Донецкая обл., – ред.), Песчаном (Харьковская обл., – ред.), у Лозоватского, Новоалександровки, Прогресса и Андреевки (все – Донецкая обл., – ред.)", – говорится в сообщении.

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Официального подтверждения этой информации пока нет.

Война в Украине: ситуация на фронте

С начала суток, 20 июля, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 126 боевых столкновений с противником, сообщил Генштаб ВСУ. Враг интенсивно атаковал позиции Сил обороны, в частности, на Покровском направлении. Там враг совершил 47 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Новоалександровки, Прогресса и Новоселовки Первой.

В то же время на Харьковском направлении российские террористы пять раз штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска и Глубокого. На Краматорском враг 11 раз пытался продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Калиновки, Новомаркового и Ступочек. Столько же боевых столкновений было зафиксировано и на Кураховском направлении, где российские оккупанты безуспешно пытались продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковиевка и Константиновка.

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