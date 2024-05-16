Ранее сообщалось, что россияне пытаются закрепиться в северной части Волчанска.

Российские войска захватили больницу в центре Волчанска, сообщает Bild. Издание опубликовало видео, на котором видно, как россияне штурмуют здание больницы.

"Российские силы вторжения захватили больницу к юго-западу от центра Волчанска на фоне противоречивых сообщений о том, было ли их наступление в городе остановлено украинскими защитниками или нет", — комментирует видео аналитик Bild Юлиан Рёпке.

На записи видно, как один из российских солдат падает с козырька над входом в здание. Как отмечает Bild, ряд украинских источников считает это доказательством того, что россияне находятся под воздействием психотропных веществ.

При этом, отмечается, что по украинским данным, эта группа ВС РФ была отброшена, бои продолжаются.

Ситуация в Волчанске – что известно

Ранее Bild сообщал, что российские войска вошли в северные районы города и стали обходить его с востока.

Сегодня представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что россияне пытаются закрепиться в северной части Волчанска. Они заходят туда небольшими группами. Украинские военные уничтожают врага FPV-дронами и артиллерией. Также к Волчанску подтянуты эффективные и боеспособные подразделения, которые держат это направление.

Позже в полиции Волчанской громады сообщили, что в северную часть города заехали танки оккупантов.

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