Продолжается эвакуация с приграничья Харьковщины.

Волонтер Владислав Кулев и начальник сектора патрульной полиции Алексей Харьковский рассказали о ходе эвакуации из приграничных населенных пунктов Харьковской области, в частности из Волчанска, где ситуация остается тяжелой, город разбит почти на 80-85%. Об этом они сказали в эфире телемарафона, отвечая на вопрос об эвакуации из Липецкой и Волчанской громад области, которая продолжается уже пятый день.

Кулев рассказал, что с 10 мая эвакуировано уже более 7 тыс. человек. "Именно волонтерским сектором, волонтерами было эвакуировано более двух тысяч человек сейчас. Всем оказана необходимая помощь", - сказал он.

По словам Кулева, сейчас задействовано более 80 волонтерских и общественных организаций, которые занимаются эвакуацией.

В свою очередь, Харьковский подчеркнул, что 10 мая начались массированные обстрелы города Волчанск, в частности управляемыми авиационными бомбами и артиллерией. Враг бил по жилым домам.

"Мы сразу с коллегами в 4 утра прибыли в Волчанск и начали определенные мероприятия, которые были направлены на эвакуацию. Начали вывозить людей самостоятельно, оказывать им помощь, призывать тех, кто может выехать из Волчанска своими транспортными средствами, выезжать, потому что по городу была очень большая угроза обстрелов, и что могут погибнуть люди", - рассказал он.

Так, за эти пять дней, добавил Харьковский, силами полиции из Волчанска и сел на линии соприкосновения было вывезено около 1 тыс. 100 человек.

"В городе ситуация остается тяжелой, потому что враг заходит с севера, занимает позиции на крайних улицах северной окраины города Волчанска... Продолжаются тяжелые бои", - отметил полицейский.

Также на вопрос о том, как сейчас выглядит Волчанск, Харьковский рассказал, что город разрушен КАБами и артиллерией. "Если дома даже остались целыми, то... там отсутствуют окна, крыши. Разбито почти 80-85% города", - подчеркнул он и призвал людей эвакуироваться.

Ситуация в Волчанске - последние данные

Как сообщал УНИАН, ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что на отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий российских оккупантов, для сохранения жизни военнослужащих и избежания потерь, подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции.

По информации аналитика Bild Юлиана Рёпке, российские войска вошли в северную часть Волчанска, бои там продолжаются в районе мясокомбината.

Вас также могут заинтересовать новости: