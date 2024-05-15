По информации Bild, российские войска пытаются обойти город с востока. Там им удалось перерезать дорогу из Волчанска в Тихое.

Генштаб ВСУ в ночь на среду сообщил, что ВСУ в районе Волчанска и Лукьянцев Харьковской области отошли на более выгодные позиции. При этом, по информации аналитика Bild Юлиана Рёпке, российские войска вошли в северную часть Волчанска, бои там идут в районе мясокомбината. Как отмечает аналитик, спротивление им оказывают в том числе "Легион "Свобода России"" и "Русский добровольческий корпус".

"Наступающие российские войска пытаются обойти город в 4 км к востоку. Там им удалось перерезать дорогу из Волчанска в Тихое. В окрестностях Волчанска ВС РФ заняли сёла Плетеневка, Огурцово, Гатище и Бугроватка. Темп продвижения ВС РФ снизился по сравнению с первыми днями наступления. ВСУ ввели в бой РСЗО "Град", БТР-82А и шведские БМП CV-90", - пишет Bild.

Также, по информации издания, российские войска наступают западнее на село Липцы. Там им удалось взять сёла Стрелечья, Красное, Пыльная, Борисовка, а также войти в Лукьянцы и Глубокое. При этом Рёпке отмечает, что на этом направлении российские войска наступают одной пехотой, практически без техники, что снижает скорость их продвижения.

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Ситуация в Волчанске - что известно

По данным Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", Россия задействовала в боях на севере Харьковской области до пяти батальонов личного состава. При этом представитель ОСУВ опроверг информацию о том, что в Волчанске продолжаются городские бои. По его словам, украинские войска работают над зачисткой окраин города.

Вечером 14 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что в районах Лукьянцев и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий РФ, для сохранения жизни военнослужащих и избежания потерь, подразделения ВСУ совершили маневр и переместились на более выгодные позиции.

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