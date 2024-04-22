Сейчас приняли решение об эвакуации из населенных пунктов из трех районов - речь идет о четырех громадах в Харьковском районе, Изюмском и Богодуховском.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, изменилось ли с начала года количество населения в Харькове и области из-за постоянных российских обстрелов.

"В Харькове мы действительно фиксируем сейчас примерно 1,3 млн населения, и количество людей не изменилось. Мы почувствовали определенную миграцию из города зимой 2023-2024, когда был массированный ракетный удар 30 декабря 2023 года, а затем 2 января этого года, когда северокорейская ракета прилетела, и были серьезные разрушениями. Тогда мы несколько почувствовали настроения людей. Однако после определенной стабилизации люди вернулись. То есть отток населения незначительный в масштабах города", - заявил он в интервью НВ.

По его словам, в целом ситуация с населением зависит от того, о каком направлении говорят и что там с военной обстановкой. В качестве примера глава ОВА привел населенный пункт Липцы на севере области, в котором проживала тысяча человек. Из-за постоянных обстрелов там проводится принудительная эвакуация семей с детьми.

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"Люди все же постепенно принимают решение эвакуироваться с этих направлений. По Купянскому направлению так же. Из тех населенных пунктов, которые максимально близко к линии фронта, тоже люди постепенно выезжают. Если брать сам Харьков, город Изюм, Красноград, Балаклея, то там ситуация стабильная, и люди остаются на месте", - добавил Синегубов.

На Совете Обороны ранее приняли решение об эвакуации из населенных пунктов из трех районов - речь идет о четырех громадах в Харьковском районе, Изюмском и Богодуховском.

"Это север, почти приграничье. Так там запросы людей были такие. Некоторые хотят, чтобы мы предоставили временное жилье для проживания в самом Харькове, кто-то хочет на другой территории в пределах Харьковской области, например, чтобы это была сельская местность, а некоторые изъявили желание покинуть Харьковскую область. В последнем случае это чаще всего люди, которые наверняка знают, куда им ехать, то есть имеют родственников или близких", - рассказал чиновник.

Как отметил глава ОВА, есть зарезервированные места в Харькове, в частности в студенческих общежитиях тех вузов, где обучение сейчас онлайн. Благодаря этому стало возможным использовать такие места.

"В других областях у нас тоже зарезервированы места - это и Полтавская, и Ровенская, и Житомирская, и Львовская, и Закарпатская, и Ивано-Франковская области", - подытожил Синегубов.

Ситуация в Харькове и области

Как сообщал УНИАН, в последнее время Россия едва ли не ежедневно обстреливает Харьков - "Шахедами", баллистикой, КАБами. Также страна-агрессор распространяет заявления о возможном наступлении на город.

Ударами враг уничтожил почти всю энергетическую инфраструктуру Харькова, в городе произошел блэкаут. Сейчас здесь введены графики отключений света.

"Я думаю, что эти удары, которые носят откровенно террористический характер со стороны России, имеют целью посеять панику, деморализацию, вызвать фактически картинку, на которую российская пропаганда рассчитывает, что харьковчане срочно выезжают из города, что все боятся захвата Харькова. То есть, вы понимаете, что еще накануне любых действий, или там оживление наступления летом, или что враг готовит - уже хотят создать картинку будто это наступление уже идет и для Харькова есть непосредственно угроза", - пояснил ситуацию руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко.

Недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров стал первым высокопоставленным чиновником, который заявил о намерении России захватить Харьков на фоне опасений, что оккупанты возобновят наступление на город.

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