Среди высокопоставленных чиновников Кремля, Лавров стал первым, кто назвал Харьков оперативной целью на ближайшее время.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров стал первым высокопоставленным чиновником, который заявил о намерении России захватить город Харьков на фоне опасений, что оккупанты возобновят наступление на город.

На эту деталь обратил внимание Институт изучения войны (ISW). До этого ни один кремлевский чиновник прямо не называл Харьков возможной оперативной целью России на ближайшее время.

Лавров отметил, что Харьков "играет важную роль" в идее президента России Владимира Путина о создании демилитаризованной "санитарной зоны" в Украине для защиты российских приграничных населенных пунктов от украинских ударов. По его словам, Путин четко заявил, что российские войска должны продвинуть линию фронта достаточно далеко в Украину, чтобы вывести российские населенные пункты за пределы зоны украинского удара.

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Аналитики ISW отметили, что это требование является очень нечетким, и может распространяться даже и на всю территорию Украины. Заявления Лаврова свидетельствуют о том, что Кремль, вероятно, будет использовать идею постоянного изменения демилитаризованной "санитарной зоны", чтобы оправдать российские наступательные операции.

Усиление обстрелов Харькова Россией - детали

В последнее время Россия едва ли не ежедневно обстреливает Харьков - "Шахедами", баллистикой, КАБами. Также страна-агрессор распространяет заявления о возможном наступлении на город.

Ударами враг уничтожил почти всю энергетическую инфраструктуру Харькова, в городе произошел блэкаут. Сейчас здесь введены графики отключений света.

8 апреля президент Владимир Зеленский сообщил о намерениях укрепить силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы на Харьковщине, чтобы защитить регион от атак РФ.

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