Страна-агрессор изменила тактику, пытаясь разрушить энергоснабжение города и запугать его жителей.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что город может превратиться во второе Алеппо, если в США срочно не проголосуют за новую военную помощь, которая нужна для обеспечения системами противовоздушной обороны.

По словам городского головы, которого цитирует The Guardian, страна-агрессор изменила тактику, пытаясь разрушить энергоснабжение города и запугать 1,3 миллиона его жителей, обстреливая жилые кварталы. Из-за этого харьковчане сталкиваются с внеплановыми отключениями электроэнергии на несколько часов подряд.

Терехов заявил, что пакет военной помощи США в размере 60 млрд долларов имеет "критическое значение для нас", и призвал Запад переключить внимание на двухлетнюю войну.

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"Нам нужна эта поддержка, чтобы не допустить превращения Харькова во второй Алеппо", - возмутился мэр города.

Алеппо - что известно

Сирийский город Алеппо с 2012 года страдал из-за гражданской войны. В 2016 году Россия, поддерживая правительство Башара Асада, начала интенсивные бомбардировки восточных районов Алеппо, где укрывались оппозиционные силы и мирные жители. Эти атаки страны-оккупанты, как и в Украине, привели к гибели тысяч людей и разрушению значительной части города.

Обстрелы Харькова

Недавно в Харьковской области объявили о принудительной эвакуации семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов.

Как сообщал УНИАН 15 апреля, российские оккупанты сегодня в очередной раз обстреляли Харьковскую область, в результате удара врага погибли два человека.

Авиационный эксперт Константин Криволап в интервью УНИАН рассказал, как можно защитить Харьков от постоянных атак со стороны РФ. В частности, он упомянул о комплексе "Праща Давида", который отвечает не только за уничтожение аэродинамических целей, но и перехват баллистических ракет.

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