Ночью в Харькове оккупанты обстреляли Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького.
Об этом в Telegram сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Ночью оккупанты атаковали и любимый всеми харьковчанами парк Горького. К счастью, аттракционы не пострадали. Повреждены хозяйственные постройки", - сообщил он.
По данным мэра, жертв и раненых нет.
Напомним, это не первый раз, когда оккупанты обстреливают парк Горького. Так в мае оккупанты обстреляли этот парк и стадион "Динамо".
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Терехов заявил, что российские войска ночью дважды обстреляли Харьков ракетами С-300. Информации о пострадавших не было.
А 24 июля Игорь Терехов призвал горожан построить график передвижения по городу, поскольку россияне целенаправленно бьют в Харькове по местам скопления людей. По его словам, харьковчанам нужно построить график передвижения по городу с учетом самого главного - чтобы он был безопасным.
"Этот террор против нас будет продолжаться. А наша главная задача сейчас – выжить и жить. Постройте свой график передвижения по городу таким образом, чтобы минимизировать утренние поездки наземным транспортом. Чаще всего пользуйтесь метрополитеном - на сегодня это самый безопасный способ передвижения", - рекомендовал мэр.