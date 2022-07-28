Повреждены хозяйственные постройки.

Ночью в Харькове оккупанты обстреляли Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького.

Об этом в Telegram сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Ночью оккупанты атаковали и любимый всеми харьковчанами парк Горького. К счастью, аттракционы не пострадали. Повреждены хозяйственные постройки", - сообщил он.

По данным мэра, жертв и раненых нет.

Напомним, это не первый раз, когда оккупанты обстреливают парк Горького. Так в мае оккупанты обстреляли этот парк и стадион "Динамо".

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Терехов заявил, что российские войска ночью дважды обстреляли Харьков ракетами С-300. Информации о пострадавших не было.

А 24 июля Игорь Терехов призвал горожан построить график передвижения по городу, поскольку россияне целенаправленно бьют в Харькове по местам скопления людей. По его словам, харьковчанам нужно построить график передвижения по городу с учетом самого главного - чтобы он был безопасным.

"Этот террор против нас будет продолжаться. А наша главная задача сейчас – выжить и жить. Постройте свой график передвижения по городу таким образом, чтобы минимизировать утренние поездки наземным транспортом. Чаще всего пользуйтесь метрополитеном - на сегодня это самый безопасный способ передвижения", - рекомендовал мэр.

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