В Харькове украинские силы обороны готовы к самым жестким противостояниям.

Российские захватчики не подошли к Харькову ни на метр после того, как их в мае оттеснили от города.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов у Telegram.

"Враг не подошел к Харькову ни на метр ближе с тех пор, как ВСУ существенно "отбросили" врага. Мы готовы к самым жестким противостояниям России. Это факт. Все бойцы ВСУ, добровольцы, другие боевые формирования сегодня - это концентрация военной элиты, которая надежно защищает украинскую Харьковщину", - сообщил Синєгубов.

Ситуация на Харьковщине:

15 мая 227-й батальон 127-й бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины города Харькова вытеснил русских оккупантов и вышел на участок государственной границы.

С тех пор оккупанты не перестают наносить удары по Харьковщине.

В ночь на 23 июля и утром российские оккупанты продолжили наносить удары по Харьковщине.

В Харькове 23 июля враг ударил по Основянскому району, по области "прилеты" фиксировали в Харьковском, Богодуховском, Чугуевском, Изюмском районах. Известно об 1 погибшем и 5 пострадавших.

Также 23 июля российские оккупанты обстреляли университет имени Бекетова в Харькове.

Генштаб ВСУ предупредил, что на Харьковщине российские войска пытаются помешать ВСУ выйти к государственной границе.

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