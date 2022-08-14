Между тем в Никополе и Криворожском районе обошлось без пострадавших, в Марганце ранен мужчина.

Днепропетровщина снова попала под обстрелы со стороны российских оккупантов. Ночью РФ накрыла из "Градов" Марганец, в Никополе зафиксировано 20 "прилетов".

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

В Никополе вражеские обстрелы задели газопроводы и линии электропередач. Несколько тысяч жителей города остались без света.

"Напряженная ночь вражеских атак ... российская армия снова обстреляла два района - Никопольский и Криворожский. Трижды! Накрыла огнем Никопольский. По Никополю попали из ствольной артиллерии. 20 прилетов. В городе повреждены 9 многоэтажных и 8 частных домов, школа и несколько магазинов. Обстрелом задело газопроводы и линии электропередач. Несколько тысяч никопольчан без света. На месте работают электрики. Обошлось без пострадавших. По Марганцу россияне били из "Градов". В мирные кварталы прилетело 30 российских снарядов. Ранен 69-летний мужчина, он в больнице. В городе повреждены более 10 частных домов и электросеть", - сообщил он.

Тем временем, в Криворожском районе под обстрел вражеских "Ураганов" попала Зеленодольска громада. Без жертв и разрушений.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Тука предупредил о новом сценарии войны с РФ. Эвакуацию украинцев могут провести еще в четырех областях.

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