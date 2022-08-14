Эвакуацию украинцев могут провести еще в четырех областях.

РФ готовит новый сценарий войны против Украины. Кремль спешит с проведением "референдумов" и хочет скорее объявить о "присоединении" наших территорий. На фоне этого эвакуацию могут провести не только для жителей Донецкой области.

Об этом экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказал в интервью "Обозревателю".

По его мнению, эвакуация из Донецкой области происходит не только из-за того, что там не будет отопления. Дело, наверное, еще и в безопасности. Тука вспомнил, что в советские времена во время обязательной эвакуации никто не спрашивал людей, хотят ли они выезжать. Сейчас же такие действия законом не предусмотрены.

Тука считает, что эвакуацию украинцев могут провести еще в четырех областях. Также он видит некую "командную игру" вокруг ситуации с тем, что сначала власть говорит о необходимости закончить активную фазу военных действий до начала отопительного сезона, а затем жителей Донетчины все же просят выезжать. Эксперт указал, каким областям может грозить эвакуация:

"Наверное, прежде всего те области, которые являются ближайшими к линии фронта. Это частично Харьковская, Днепропетровская, Николаевская, Запорожская области".

Так называемые "референдумы", которые РФ хочет провести на оккупированных территориях Украины, могут состояться уже очень скоро, их могут приурочить к 11 сентября (дню единого голосования в РФ). Кремль спешит с их проведением, поэтому они будут нести существенно "формальный характер".

"Какие результаты они могут получить? Такие, которые им нужны. Если им нужно 99%, объявят 99%, если им требуется 70%, скажут, что 70%. Ведь о реальном референдуме речь не идет. Это все прекрасно понимают", - отметил Тука.

Он не исключает, что РФ может принять решение о "присоединении" наших территорий уже до конца этого года.

"Трудно предсказать, что в головах у кремлевских товарищей. С одной стороны, там настроения на грани паники, с другой, они спешат. Поэтому теоретически – да, они могут сделать это с разрывом от "референдумов" в 1-2 дня, даже в сентябре", - добавил Тука.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Жданов оценил перспективы уничтожения Черноморского флота РФ.

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