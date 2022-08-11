По Никопольскому району зафиксировано 120 прилетов из "Градов".

Ночью оккупанты обстреляли Днепропетровщину, в Никополе погибли два человека, ранены семеро.

Как сообщает УНИАН, об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь с обстрелами и погибшими. Русская армия атаковала четыре района области. Никопольский район враг трижды обстрелял из "Градов". 120 прилетов! В Никополе 2 человека погибли, 7 ранены, среди раненых 13-летняя девочка. В городе повреждены более 40 многоэтажек. Пять квартир разрушены. Спасатели разбирают завалы и ищут людей. Повреждены 3 школы, несколько магазинов, гаражи и машины. Перебита линия электропередач. Без света более 6 000 никопольчан", - сообщил он.

Позже Резниченко сообщил, что количество жертв обстрела Никополя возросло до трьох человек.

"Только что в Никополе спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего из-за сегодняшнего вражеского обстрела... Ночная российская атака на область унесла жизни 3-х человек, 9 ранены, 4 из них в больнице", - сообщил он.

Между тем, в Червоногригоровской общине есть разрушения в 14 домах, зацепило амбулаторию, магазин и стадион. До тысячи людей без электричества.

В Криворожском районе под огонь российских "Ураганов" попала Зеленодольска община. Произошло несколько пожаров. Пламя огнеборцы укротили. Люди невредимы.

В Синельниковском районе враг ударил по Великомихайловской общине. Повреждены мельница и дома. Пострадали супруги - женщина в больнице.

В Днепровском районе "прилет" ракеты. Масштабы разрушений выясняются.

Как сообщал УНИАН, Днепропетровщина в последнее время все чаще страдает от обстрелов оккупантов. Так, 10 августа противники дважды обстреляли Никопольский район из реактивных систем залпового огня "Град". Сначала стало известно о 11 погибших. Позже число жертв вражеского обстрела возросло до 13 человек.

По словам, руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, по Никопольскому району российские оккупанты били с Запорожской АЭС.

Вас также могут заинтересовать новости: