Уничтожено пять вражеских танков, одну БМП, один БТР, один бронеавтомобиль "Тигр", десятки единиц живой силы противника.

За сутки на Авдеевском направлении воины Сил специальных операций уничтожили восемь единиц тяжелой техники и десятки российских оккупантов.

"Третий день внимание украинцев приковано к ситуации на Авдеевском направлении, где противник активизировал наступательные действия. Однако силы обороны сорвали планы взбалмошного врага, отразили все атаки и удержали позиции. Одними из первых в бой вступили воины ССО", - говорится в сообщении ССО ВСУ в Telegram.

Отмечается, что в ходе удачно проведенных засад, налетов и успешной работы экипажей ударных БПАК 3-го полка ССО уничтожено пять вражеских танков, одну БМП, один БТР, один бронеавтомобиль "Тигр", десятки единиц живой силы противника.

"Воины ССО в очередной раз напоминают оккупантам: не пытайтесь ступать на украинскую землю, иначе она будет гореть под вашими ногами", - подчеркнули военные.

Ситуация в Авдеевке - последние новости

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что продолжаются бои за Авдеевку Донецкой области, город враг рассматривает как возможность получить хоть какую-то знаковую победу и переломить ход боевых действий.

Он отметил, что если на момент начала широкомасштабного вторжения Авдеевка рассматривалась врагом "как нечто незначительное, то сегодня захват или окружение Авдеевки для него едва ли не самое большое из того, чего он может достичь на данном этапе".

Поэтому, по словам Штупуна, враг активно применяет авиацию и продолжает активные наступательные действия. За прошедшие сутки врагом значительно увеличено количество ударов: один ракетный и 39 авиационных. Также оккупанты провели 51 боевое столкновение и совершили 930 артиллерийских обстрелов. Только в районе Авдеевки отбито более 10 атак.

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