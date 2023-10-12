Назвал фейками сообщения о якобы взятии определенных позиций врагом в Авдеевке.

Третьи сутки враг не прекращает штурмовать Авдеевку, постоянные обстрелы города, где остается 1622 гражданских человека.

Об этом сказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация очень напряженная,потому что уже третьи сутки враг не прекращает штурмовые действия, "палит" по городу и позициям наших воинов со всех видов оружия, "лезет со всех направлений".

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При этом глава Авдеевской городской военной администрации подчеркнул, что сообщения о том, что оккупанты зашли в город, взяли определенные позиции возле коксохимзавода не соответствуют действительности. "Все контролируется. Все атаки врага отбиты. Очень непросто, горячо. Благодарность ребятам, которые держат позиции", - отметил он.

Барабаш рассказал, что по городу нанесено врагом очень большое количество авиаракетных ударов – за вчера более 20. По его словам, очень много разрушений в городе. "Враг пытается попасть по многоэтажным зданиям города. Есть погибший местный житель. Предварительно, по словам соседей, двое горожан под завалами – пожилой мужчина и женщина. Также четыре раненых гражданских", - рассказал Барабаш. При этом отметил, что нет возможности проводить спасательные работы. "Вчера около 60 обстрелов произошло по городу. Сегодня - уже под 30. Поэтому там нереально заехать техникой спасателям, работать", - сообщил он. При этом добавил, что 9-этажный "дом сложился до первого этажа". Барабаш рассказал, что был вчера возле него, но в тех условиях нереально проводить спасательные работы, а тем более есть понимание, что был там большой пожар, поэтому из под завалов никто не подает никаких признаков жизни.

По его словам, люди, которые остались в городе, прячутся в подвалах . "На утро сегодня 1622 человека остаются в городе", – добавил он. При этом отметил, что вчера несмотря на обстрелы удалось вывести 5 человек. По его словам, эвакуацию осуществить очень сложно, потому что последние 22 километра дороги в город постоянно под обстрелами. Кроме того, люди не очень рвутся эвакуироваться.

Штурм Авдеевки

Как сообщал УНИАН, вчера военный, который ранее был народным депутатом 7 и 8 созывов Егор Фирсов в эфире Радио Свобода рассказал, что возле Авдеевки происходят мощные вражеские атаки. Обороной города руководит один из супер-опытных офицеров, Герой Украины.

Он отмечал, что враг применяет все виды оружия, начиная от малой артиллерии, минометов, далее – "Грады", заканчивая самолетами и FPV-дронами.

При этом добавил, что "паритета в воздухе" Силам обороны очень не хватает.

Фирсов напомнил, что Авдеевка держится уже полтора года полномасштабной войны и задача перед всеми бойцами Сил обороны - не просто удержать позиции, а нанести врагу сокрушительные потери и разбить его.

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