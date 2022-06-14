Украинские военные знают, как действовать в сложных ситуациях и если ситуация будет усугубляться и осложняться, заверил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский о ситуации в Северодонецке: украинские военные знают, как действовать в случае осложнения ситуации.

Об этом он заявил во время онлайн-пресс-конференции для представителей СМИ Дании.

"Продолжаются бои в Северодонецке. Там ситуация действительно очень сложная. Я не готов говорить вам детали, потому что, кроме нас с вами, нас слышат и наши враги. Наши военные знают, как действовать в сложных ситуациях и если ситуация будет усугубляться и осложняться. В центре города продолжаются бои, в гражданских кварталах, прямо на улицах", - отметил президент.

Зеленский отметил, что российским военным все равно, сколько гражданских погибнет в этом городе.

"Поэтому наша задача-отвоевывать наше государство, что мы впринципе и делаем", - подчеркнул он.

Бои за Северодонецк - что известно

Генштаб ВСУ 13 июня сообщил, что российские оккупанты при поддержке артиллерии вели штурмовые действия в Северодонецке и оттеснили ВСУ из центра города. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российские оккупанты контролируют более 70% Северодонецка, ожесточенные бои идут за каждый сантиметр города, поэтому массовая эвакуация и подвоз гуманитарных из-за обстрела невозможны.

Позже стало известно, что все мосты в Северодонецк разрушены, однако город не заблокирован и часть города под украинским контролем. В случае быстрого вытеснения захватчиков из города восстановить коммуникации до зимы не удастся.

Кроме того, оккупанты продолжают мощно обстреливать Лисичанск.

По данным Генштаба, российские оккупанты пытаются закрепиться в центре Северодонецка.

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