По его словам, Украина ведет переговоры по выводу мирных жителей с завода "Азот" в Северодонецке.

Российские оккупанты контролируют более 70% Северодонецка, бои в городе продолжаются.

Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Бои настолько тяжелые, что сутки борьба может продолжаться даже не за улицу, а только за одну многоэтажку", — отметил Гайдай.

По его словам, массовая эвакуация и подвоз гуманитарных из-за обстрела невозможны. Военным удается вывозить лишь по несколько человек в день.

На заводе "Азот" остаются около 500 жителей Северодонецка, из них 40 — дети. Промзона мощно обстреливается артиллерией крупного калибра.

Гайдай заявил, что Украина ведет переговоры по выводу мирных жителей с завода "Азот" в Северодонецке.

"Пытаемся договориться, с помощью Ирины Верещук, организовать коридор, пока безуспешно. Укрытия "Азота" не столь прочны как в мариупольской "Азовстали", поэтому нам надо вывезти людей обязательно с гарантиями безопасности", - сказал он.

Гайдай также добавил, что угрозы окружения украинских войск на Луганщине нет.

В Лисичанске оккупанты усилили обстрелы. За последние дни наибольшее количество погибших и раненых именно в этом городе.

Отметим, ожесточенные бои за Северодонецк продолжаются уже несколько недель. Как писал УНИАН, в утренней сводке Генштаба 13 июня сообщалось, что российские оккупанты при поддержке артиллерии вели штурмовые действия в Северодонецке и оттеснили ВСУ из центра города.

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