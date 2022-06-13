Все мосты к Северодонецка разрушены, однако город не заблокирован.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Все мосты, ведущие в областной центр, разрушены..., но Северодонецк не заблокирован. Рашисты полностью не захватили Северодонецк, часть города под украинским контролем", - отметил он.
В то же время, по словам Гайдая, эвакуация из города и подвоз гумгрузов невозможны.
"Северодончане, которые остались в городе, выживают в крайне тяжелых условиях", - рассказал глава ОВА.
Он отметил, что даже в случае быстрого вытеснения захватчиков из Северодонецка восстановить коммуникации до зимы не удастся.
Гайдай также добавил, что оккупанты продолжают мощно обстреливать Лисичанск.
"Эвакуация из этого города есть, гумгрузы завозятся ежедневно", - рассказал глава ОВА.
Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00, российские захватчики имеют проблемы с комплектованием штурмовых подразделений в Донецкой и Луганской областях.
Сегодня, 13 июня, боевые действия российских оккупантов на Северодонецком, Бахмутском и Славянском направлениях успеха не имели.