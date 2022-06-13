Часть города под украинским контролем, но эвакуация из Северодонецка и подвоз гумгрузов невозможны.

Все мосты к Северодонецка разрушены, однако город не заблокирован.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Все мосты, ведущие в областной центр, разрушены..., но Северодонецк не заблокирован. Рашисты полностью не захватили Северодонецк, часть города под украинским контролем", - отметил он.

В то же время, по словам Гайдая, эвакуация из города и подвоз гумгрузов невозможны.

"Северодончане, которые остались в городе, выживают в крайне тяжелых условиях", - рассказал глава ОВА.

Он отметил, что даже в случае быстрого вытеснения захватчиков из Северодонецка восстановить коммуникации до зимы не удастся.

Гайдай также добавил, что оккупанты продолжают мощно обстреливать Лисичанск.

"Эвакуация из этого города есть, гумгрузы завозятся ежедневно", - рассказал глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00, российские захватчики имеют проблемы с комплектованием штурмовых подразделений в Донецкой и Луганской областях.

Сегодня, 13 июня, боевые действия российских оккупантов на Северодонецком, Бахмутском и Славянском направлениях успеха не имели.

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