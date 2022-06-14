При поддержке артиллерии враг штурмует город.

Враг пытается закрепиться в центре Северодонецка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Северодонецком направлении противник усилил группировку путем перемещения в район населенных пунктов Кременная - Рубежное до двух батальонных тактических групп. При поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в городе Северодонецк, пытается закрепиться в центральной части города", - говорится в сообщении.

Бои за Северодонецк - что известно

Генштаб ВСУ 13 июня сообщил, что российские оккупанты при поддержке артиллерии вели штурмовые действия в Северодонецке и оттеснили ВСУ из центра города. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российские оккупанты контролируют более 70% Северодонецка, ожесточенные бои идут за каждый сантиметр города, поэтому массовая эвакуация и подвоз гуманитарных из-за обстрела невозможны.

Позже стало известно, что все мосты в Северодонецк разрушены, однако город не заблокирован и часть города под украинским контролем. В случае быстрого вытеснения захватчиков из города восстановить коммуникации до зимы не удастся.

Кроме того, оккупанты продолжают мощно обстреливать Лисичанск.

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