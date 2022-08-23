Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники.

Российские оккупанты накапливают технику на территории Запорожской АЭС и увеличили количество военных на станции.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в Telegram.

"Вчера, 22 августа, в ремонтную зону станции оккупанты дополнительно завезли два БТР и шесть спецгрузовиков. Всего на территории станции теперь дислоцировано более 40 единиц военной техники. Возле первого энергоблока расположены 16 военных машин, возле второго – семь. Еще 12 единиц техники оккупанты загнали под эстакаду", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в компании, оккупанты пополнили свои ряды и немалым количеством "крепких" орков, некоторые из них – в масках.

Ситуация на ЗАЭС: что известно

Как сообщал УНИАН, 11 августа президент Владимир Зеленский заявил, что есть уверенность в том, что траектория крылатых ракет, которыми Россия обстреливает территорию Украины, не случайно пролегает над украинскими АЭС. По словам главы государства, Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на ЗАЭС.

В августе российские захватчики несколько раз обстреляли оккупированную ими Запорожскую АЭС. Также оккупанты сделали на ЗАЭС военный склад и прячут тяжелую артиллерию между атомными блоками.

Кроме этого, российская сторона заявила, что станция заминирована и может быть взорвана.

18 августа в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили о высокой вероятности совершения оккупантами масштабного теракта на Запорожской атомной электростанции.