Для этого украинским военным не хватает западного оружия и закрепления на фортификационных сооружениях.

Сейчас ситуация на востоке Украины достаточно тяжелая и напряженная. Из-за нехватки западного вооружения мы "потихоньку отступаем", заявил военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV. Он добавил, что сейчас больше внимания уделено ситуации в Харьковской области несмотря на то, что в Донецкой области ситуация требует конкретных действий.

"Количество снарядов, которые предоставляют нам западные союзники, еще не достаточно для того, чтобы насытить ею все участки фронта. И сейчас внимание приковано к Харьковскому направлению. И, насколько я знаю, именно артиллерийским бригадам и бригадной артиллерии, которая воюет там, предоставлено максимум снарядов", - отметил Жирохов.

По словам эксперта, пока Силы обороны не закрепятся на фортификационных сооружениях и линиях обороны на востоке, Украина продолжит отступать и сдавать свои территории, ведь бригады, которые воюют на этом участке фронта, наносят максимальный ущерб врагу и имеют минимальные потери.

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"И по крайней мере до первой линии обороны мы будем отступать", - считает военный эксперт.

В то же время Жирохов обратил внимание на ситуацию вблизи города Часов Яр. Он заявил, что оккупанты уже имеют плацдарм на правом берегу канала Северский Донец - Донбасс и форсируют это очень мощно. Эксперт считает, что это "неприятные звоночки" для Украины.

"Насколько это соответствует действительности, посмотрим. Но это неприятный звоночек, который может означать то, что отступление будет ускорено. И мы отойдем, условно, под Краматорск или под Славянск, на строящиеся линии обороны, быстрее, чем планировали", - высказался Жирохов.

Ситуация на фронте - последние новости

Недавно Россия перебросила термобарические гранатометы на Часов Яр, однако несмотря на сильные обстрелы украинские военные пошли в контратаку. Оккупанты думали, что быстренько захватят город и он будет для них легкой добычей, но вместо этого попали в ловушку. Сейчас в Часовом Яру продолжаются тяжелые бои на истощение.

Не легче ситуация и в Запорожье. Военный Тарас Михальчук рассказал, что сейчас происходит вокруг Работино. По его словам, город просто исчез и получил статус "серой зоны". Украинские военные испытывают сильную нехватку снарядов, однако их спасают fpv-дроны.

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