Для сбития вражеских ракет Украине нужны высококлассные ракеты класса "воздух-воздух".

Украина планирует использовать истребители F-16 для сбития российских баллистических и крылатых ракет. Для этих миссий нужны высококлассные ракеты класса "воздух-воздух".

Как пишет Politico, это вооружение есть у США и десятков союзников по НАТО. Однако один из чиновников Альянса сказал, что многие из этих стран "не спешат расставаться со своим дорогим вооружением".

Производственные мощности для передовой ракеты AIM-120 средней дальности класса "воздух-воздух", которую изготавливает RTX, увеличились с 500-800 в год до более чем 1000, чтобы удовлетворить спрос на нее. Украина уже использовала более старую версию ракеты с системой NASAMS.

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"Но беспокойство столиц заключается в том, что новые запросы Киева могут начать создавать нагрузку на запасы стран, и члены Альянса рассматривают вопрос о том, кто, возможно, сможет расстаться со своими ракетами, когда и с каким количеством", – говорится в материале.

Отмечается, что этим летом Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия планируют отправить в Украину более 60 истребителей F-16 американского производства. Возможность летать на большем количестве F-16 поможет Киеву оттеснить российские войска от линии фронта. Однако США заявили, что не ожидают, что передача истребителей изменит ситуацию на поле боя.

F-16 для Украины: последние новости

Действующая программа подготовки украинских пилотов F-16 не выпускает достаточного количества летчиков для управления истребителями, которые вскоре получат ВСУ. Отмечается, что в США не хватает мест, поскольку в очереди на обучение стоят и другие страны. В то же время база в Дании, где готовят пилотов, вскоре закроется, потому что страна переходит на F-35.

Ранее в Нидерландах заявили, что позволят Украине использовать переданные истребители для ударов по объектам на территории РФ. Авиаэксперт, заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский говорит, что появлением F-16 Украина сможет бить по оборонным заводам РФ.

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